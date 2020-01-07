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“التصدع البترولي” يوقف تراخيص 1061 قطعة أرض

“التصدع البترولي” يوقف تراخيص 1061 قطعة أرض
http://almnatiq.net/?p=818065
المناطق - الرياض

المناطق – الرياضكشفت بلدية القطيف إيقاف إجراءات التراخيص لـ1061 قطعة أرض بمخطط الخزامى بالمحافظة من إجمالي 3 آلاف قطعة بالمخطط المذكور، مرجعة ذلك إلى تأثر تلك الأراضي بخط التصدع البترولي، داعية في الوقت نفسه ملاك الأراضي غير المشمولة بقرار إيقاف التراخيص لمراجعة شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات تراخيص البناء.

وأكدت البلدية في بيان لها، العمل على إيجاد مواقع بديلة لتلك الأراضي المشمولة بإيقاف إجراءات التراخيص، بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن قرار إيقاف إجراءات التراخيص يشمل 373 قطعة بالمجاورة الثانية التي تتضمن نحو 358 قطعة سكنية و5 قطع تجارية و10 قطع للخدمات، فيما يشمل القرار 688 قطعة في المجاورة الثانية تتضمن 672 قطعة سكنية و8 قطع تجارية و8 قطع خدمات، مؤكدة سعيها مع الجهات ذات العلاقة لتسريع آلية التعويض المناسب، لاسيما أن المخطط من المخططات السكنية الممنوحة من قبل عقدين من الزمن.

وذكرت أن مخطط الخزامى «3/834» يشمل 3 مجاورات موزعة على قطع سكنية وتجارية وخدمات.

وأوضح مصدر في المجلس البلدي بالقطيف بأن مخطط الخزامى من المخططات السكنية التي تواجه مشكلة في عملية البناء، نتيجة اعتراضات أرامكو السعودية، إضافة لاقتطاع أجزاء من المخطط لمنع البناء عليها، لافتا إلى أن المشكلة التي واجهت عملية استكمال إجراءات الترخيص من البلدية تتمثل في عدم قدرة شركة الكهرباء على تأمين إيصال التيار الكهربائي بالشكل الكامل، نظرا لعدم القدرة على تغطية جميع الأراضي، مؤكدا أن المشكلة مع شركة الكهرباء تم تجاوزها مما ساهم في بدء إصدار التراخيص من البلدية، مضيفا أن العمل يجري على تعويض ملاك الأراضي للقطع المقتطعة من قبل أرامكو.

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