ارتفاع عدد ضحايا قصف قوات النظام السوري إلى 15 قتيلا

المناطق - وكالات

ارتفع عدد ضحايا قصف قوات النظام السوري إلى 15 قتيلًا بأحياء سكنية ومدرسة ومسجد وروضة أطفال بمدينة أريحا في إدلب بسوريا ومواقع بأطراف بلدة سراقب وقرية برنة بريف حلب الجنوبي وقصف صاروخي كان قد استهدف مؤخرًا بلدة الجانودية.

جاء ذلك في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان ليوم أن الضحايا القتلى من بينهم 12 مدنيًا من مدينة أريحا بينهم ثلاثة أطفال،مشيرًا إلى القصف خلف أكثر من 47 جريحًا بعضهم في حالات خطرة.