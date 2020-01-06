شاهد.. إعلامي ليبي يوجه رسالة نارية الى “أردوغان” وعميله “السراج” ومرتزقتهم

المناطق - الرياض

وجه الإعلامي الليبي نبيل الحاج، رسالة نارية الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعميله فايز السراج رئيس حكومة الوفاق ومرتزقتهم، وذلك بعد أن دخلت القوات التركية إلى الدولة العربية المطلة على البحر المتوسط.

أقرّ أردوغان أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم “ميليشيا الوفاق”، قائلاً في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية، إن تركيا سترسل أيضا كبار قادة الجيش، بحسب زعمه.

كما ادعى أردوغان أن هدف تركيا في ليبيا ليس القتال بل دعم الحكومة و”تجنب مأساة إنسانية”، بحسب تعبيره.

في سياق متصل، لفت أردوغان إلى أن أنقرة وحكومة الوفاق في طرابلس تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

بدورها، أفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن مسؤولين في “حكومة الوفاق” أن اتفاقية إرسال قوات لليبيا تدخل حيز التنفيذ تدريجيا.