ترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل

المناطق - حائل

صدر أمر بترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل إلى رتبة ( نــقـيــب ) حيث قام سعادة اللواء / د. كتاب بن عقيلان العتيبي مدير شرطة منطقة حائل بتقليدهم رتبهم الجديدة متمنياً لهم التوفيق

وهم كلاً من :-

1- النقيب / عبدالله بن عبدالعزيز الهريش

2- النقيب / نادر بن علي الحربي

3- النقيب / محمد بن حمد الحربي

4- النقيب / سعد بن صالح الحربي

5-النقيب / شاكر بن شايع الشمري

6- النقيب / طارق فالح الشمري

كما عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن .