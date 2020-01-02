احدث الأخبار

“يزيد السعود ” عميداً لكلية التقنية بمحافظة وادي الدواسر
منطقة الرياض
 فرسان الصحراء في “سفاري بقيق” يعيدون زمن الفروسية والبارود إلى الحاضر
المنطقة الشرقية
 انطلاق ملتقى الشتاء لعام2020 “بملكية الجبيل” بأكثر من 300طالبًا مشارك
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تدعو ملاك «خزامي القطيف» لإستكمال إجراءات التراخيص
المنطقة الشرقية
 ترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل
منطقة حائل
 سعر الذهب يرتفع 1.5 %
أبرز المواد
 ارتفاع عدد ضحايا قصف قوات النظام السوري إلى 15 قتيلا
أبرز المواد
 شاهد.. إعلامي ليبي يوجه رسالة نارية الى “أردوغان” وعميله “السراج” ومرتزقتهم
أبرز المواد
 “العقاري” يودع 1.69 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر ديسمبر
أبرز المواد
 “العدل”: إنجاز 11 ألف دعوى من القضايا التجارية المقيدة
أبرز المواد
 دراسة: الأحذية الرياضية تضر الكاحل !
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو بشمال كينيا
أبرز المواد
“يزيد السعود ” عميداً لكلية التقنية بمحافظة وادي الدواسر

“يزيد السعود ” عميداً لكلية التقنية بمحافظة وادي الدواسر

منطقة الرياض
فرسان الصحراء في “سفاري بقيق” يعيدون زمن الفروسية والبارود إلى الحاضر

فرسان الصحراء في “سفاري بقيق” يعيدون زمن الفروسية والبارود إلى الحاضر

المنطقة الشرقية
انطلاق ملتقى الشتاء لعام2020 “بملكية الجبيل” بأكثر من 300طالبًا مشارك

انطلاق ملتقى الشتاء لعام2020 “بملكية الجبيل” بأكثر من 300طالبًا مشارك

المنطقة الشرقية
بلدية القطيف تدعو ملاك «خزامي القطيف» لإستكمال إجراءات التراخيص

بلدية القطيف تدعو ملاك «خزامي القطيف» لإستكمال إجراءات التراخيص

المنطقة الشرقية

ترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل

ترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل
http://almnatiq.net/?p=818082
المناطق - حائل

صدر أمر بترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل إلى رتبة ( نــقـيــب ) حيث قام سعادة اللواء / د. كتاب بن عقيلان العتيبي مدير شرطة منطقة حائل بتقليدهم رتبهم الجديدة متمنياً لهم التوفيق
وهم كلاً من :-

1- النقيب / عبدالله بن عبدالعزيز الهريش
2- النقيب / نادر بن علي الحربي
3- النقيب / محمد بن حمد الحربي
4- النقيب / سعد بن صالح الحربي
5-النقيب / شاكر بن شايع الشمري
6- النقيب / طارق فالح الشمري

كما عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن .

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة حائل يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر )

نائب أمير منطقة حائل يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر )
نائب أمير منطقة حائل يتقدم المصلين لصلاة الاستسقاء

نائب أمير منطقة حائل يتقدم المصلين لصلاة الاستسقاء
“بريد حائل” يحقق النسبة الكاملة من المئة في معالجة وعدم تعثر المعاملات والمواد البريدية لعام ٢٠١٩

“بريد حائل” يحقق النسبة الكاملة من المئة في معالجة وعدم تعثر المعاملات والمواد البريدية لعام ٢٠١٩

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*