ترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل

صدر أمر بترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل إلى رتبة ( نــقـيــب ) حيث قام سعادة اللواء / د. كتاب بن عقيلان العتيبي مدير شرطة منطقة حائل بتقليدهم رتبهم الجديدة متمنياً لهم التوفيق
وهم كلاً من :-
1- النقيب / عبدالله بن عبدالعزيز الهريش
2- النقيب / نادر بن علي الحربي
3- النقيب / محمد بن حمد الحربي
4- النقيب / سعد بن صالح الحربي
5-النقيب / شاكر بن شايع الشمري
6- النقيب / طارق فالح الشمري
كما عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن .
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