انطلاق ملتقى الشتاء لعام2020 “بملكية الجبيل” بأكثر من 300طالبًا مشارك

الجبيل الصناعية - المناطق

افتتحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع “موهبة” بالشراكة مع الهيئة الملكية بالجبيل صباح السبت الماضي ملتقى الشتاء لعام 2020م والذي يستمر على مدى اثناء عشر يومًا.

حيث يهدف هذا الملتقى الى بناء قاعدة طلابية موهوبة قادرة على تشريف الوطن في المحافل والمسابقات الدولية كما انه يعطي الفرصة لجني التفكير الإبداعي المصاحب للملتقى.

وأشار معالي الأمين العام لموهبة الدكتور سعود المتحمي في كلمة له اثناء انطلاق اعمال الملتقى بأنه “موهبة” حريصة كل الحرص على اهم قيمة من قيمنا وهو، الشغف لنكون ممكنين لشغفكم ولعطائكم وطموحاتكم العالية، ونسعى معكم الى تحقيق اهدافكم بأذن الله.

كما قدم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي خلالها كلمة عبر فيها عن شكره للمسئولين في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع لاختيارهم الهيئة الملكية بالجبيل بشكل مستمر لتكون شريكة ومستضيفه لملتقى الشتاء لعام 2020م.

مؤكداً على ان حكومة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تحرص دائما على بناء وتطوير المعرفة ونشر ثقافة الموهبة المبدعة لما يسهم في دعم التنمية المستدامة في المملكة ومما لاشك فيه ان احتضان الهيئة الملكية بالجبيل لملتقى الشتاء لعام 2020م لعدة سنوات ما هو الا تأكيدا على حرصها بتوفير كافة الإمكانات لتهيئة البيئة التربوية المحفزة وبحول الله سيعمل الجميع كمنظمة متكاملة بكل عزم لتهيئة شبابنا للمستقبل وتحقيق النتائج المتقدمة على مستوى العالم في التحصيل العلمي مواكبة لرؤية المملكة 2030 ليبقى تعليمنا بوابة العبور للمستقبل.

يذكر ان ملتقى الشتاء لعام 2020 يناقش العديد من العلوم أهمها الرياضات، والفيزياء، والكيمياء بالإضافة إلى العلوم التي من خلالها ستنافس الفرق السعودية في الاولمبياد الدولي لعام 2020م حيث يشارك في هذا الملتقى أكثر من 300 طالب من مختلف مناطق المملكة ويشكل 18 طالبًا منهم من مختلف مدارس الهيئة الملكية بالجبيل.

حيث اختتتم حفل افتتاح الملتقى بجولة في القاعات التدريبية تم فيها حث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج وعدم التردد بطرح المقترحات لتطوير تجاربهم.