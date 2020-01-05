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“يزيد السعود ” عميداً لكلية التقنية بمحافظة وادي الدواسر

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“يزيد السعود ” عميداً لكلية التقنية بمحافظة وادي الدواسر

“يزيد السعود ” عميداً لكلية التقنية بمحافظة وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=818091
وادي الدواسر - فالح الدوسري

صدر قرار معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بتكليف المهندس يزيد بن سعود السعود عميداً للكلية التقنية بمحافظة وادي الدواسر .

وبهذه المناسبة عبر “السعود ” عن شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على هذه الثقة ، مشيراً إلى أنه سيعمل وزملائه على مواصلة الرقي بالعمل التدريبي وخدمة الوطن ورسالة المؤسسة تجاه أبناء الوطن .

وأكد “السعود ” أهمية الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتخريج كوادر تقنية ذات مستوى عالٍ من التدريب.

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