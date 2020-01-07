احدث الأخبار

شاشات عرض إلكترونية لأسعار الوقود أو الإنذار والإيقاف
أبرز المواد
 “التصدع البترولي” يوقف تراخيص 1061 قطعة أرض
أبرز المواد
 ما هو السن الأنسب للبدء بتنظيف أسنان الأطفال؟
أبرز المواد
 تعرف على “العدو اللدود” للسيارات الكهربائية
أبرز المواد
 5.7 مليون ريال تنتظر المساهمين في “كنوز جدة” و “أرض الشرفة”.. واستدعاء صاحب مساهمة “شرق الملز” بالرياض
أبرز المواد
 مدينة “عسفان”.. عبرها 4 أنبياء وشهدت صلاة الخوف
أبرز المواد
 “حقوق الإنسان”: التعويض حق للمتضررين من المنتجات المغشوشة
أبرز المواد
 1.47 تريليون ريال الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية نوفمبر .. نما 5.3 %
أبرز المواد
 الجيش الأمريكي “يتخذ إجراءات الخروج من العراق”
أبرز المواد
 ثلاثية رونالدو تقود يوفنتوس لإسقاط كالياري
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين
منطقة الحدود الشمالية
 العثمان يدشن مهرجان المشي ( صحتي في … خطوتي ) بتعليم الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
شاشات عرض إلكترونية لأسعار الوقود أو الإنذار والإيقاف

شاشات عرض إلكترونية لأسعار الوقود أو الإنذار والإيقاف

أبرز المواد
“التصدع البترولي” يوقف تراخيص 1061 قطعة أرض

“التصدع البترولي” يوقف تراخيص 1061 قطعة أرض

أبرز المواد
ما هو السن الأنسب للبدء بتنظيف أسنان الأطفال؟

ما هو السن الأنسب للبدء بتنظيف أسنان الأطفال؟

أبرز المواد
تعرف على “العدو اللدود” للسيارات الكهربائية

تعرف على “العدو اللدود” للسيارات الكهربائية

أبرز المواد

شاشات عرض إلكترونية لأسعار الوقود أو الإنذار والإيقاف

شاشات عرض إلكترونية لأسعار الوقود أو الإنذار والإيقاف
http://almnatiq.net/?p=818103
المناطق - الرياض

تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية حملاتها الرقابية عبر الامانات والبلديات للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON91 / RON95) إضافة إلى الديزل والكيروسين.
وأوضحت الوزارة أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية لأسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضاً أو ارتفاعاً.
وكانت الوزارة قد وجّهت سابقًا جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وفي حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات، ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود الغير ملتزمة بتركيب الشاشات.
وتهيب وزارة الشئون البلدية والقروية بالجميع للإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر مركز البلاغات البلدي 940.

روابط ذات صلة

“التصدع البترولي” يوقف تراخيص 1061 قطعة أرض

“التصدع البترولي” يوقف تراخيص 1061 قطعة أرض
ما هو السن الأنسب للبدء بتنظيف أسنان الأطفال؟

ما هو السن الأنسب للبدء بتنظيف أسنان الأطفال؟
تعرف على “العدو اللدود” للسيارات الكهربائية

تعرف على “العدو اللدود” للسيارات الكهربائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*