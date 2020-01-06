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الدفاع المدني يحذر من مخاطر إهمال صيانة السخانات الكهربائية والتدفئه بالحطب والفحم

الدفاع المدني يحذر من مخاطر إهمال صيانة السخانات الكهربائية والتدفئه بالحطب والفحم
http://almnatiq.net/?p=818108
المناطق - واس

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من المخاطر المترتبة على عدم توفر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فترة الشتاء .
وتشهد المملكة هذه الأيام انخفاض في درجات الحرارة مما يتطلب أخذ الحيطة والحذر والإلتزام بتطبيق معايير و إشتراطات السلامة على سخانات المياة الكهربائية .
وأكدت المديرية أن أبرز مصادر الخطر في السخانات هي عطل جهاز المنظم و (الترموستات) الذي يتحكم بدرجة حرارة مياه السخان واستمراريتة بالتسخين مما يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة بالسخان وتكوين البخار وزيادة الضغط الداخلي الذي يسبب انفجار السخان وربما أن رداءة تصنيع بعض الأنواع من السخانات والاستعانة بفنيين غير مؤهلين لتركيب وتصليح السخانات يكون أحد الأسباب في تلف السخانات وحدوث الأنشطار .
كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة التقليدية مثل الحطب والفحم وأهمية الحرص على التقيّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها مبيناً أن أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في أماكن مغلقة التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه بكميات كبيرة الى الوفاة .
ودعت المديرية إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات شريطة إغلاقها قبل النوم وضرورة اتباع إرشادات السلامة في حالة استخدام الحطب حيث يجب إشعال النار في موقع جيد التهوية مع ضرورة تهوية المكان بين فترة وأخرى متمنين السلامة للجميع وقضاء إجازة سعيدة .

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