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خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
http://almnatiq.net/?p=818111
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهم: معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير الخارجية بدولة أرتريا عثمان صالح، ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية محمد الحضرمي، ومعالي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان أسماء محمد عبدالله، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود يوسف، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية أحمد عيسى عوض.
ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حمّلهم الملك المفدى نقل تحياته وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة.
وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبارك خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

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