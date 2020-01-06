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رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية يختتمون اجتماعهم بالقاهرة

رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية يختتمون اجتماعهم بالقاهرة

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رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية يختتمون اجتماعهم بالقاهرة

رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية يختتمون اجتماعهم بالقاهرة
http://almnatiq.net/?p=818114
القاهرة - مبارك الدوسري

اختتمت في القاهرة يوم أمس الأول أعمال اجتماع رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية ، الذي عُقد بمقر المركز الكشفي العربي الدولي بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ، والمدير الإقليمي السيد عمرو حمدي ، للوقوف على الإطار العام لأسلوب العمل داخل اللجان الكشفية الفرعية الذي من شأنه تحقيق الاستراتيجية الكشفية العربية وصولاً الى تحقيق رؤية الكشافة العالمية 2023 .

وتناول الاجتماع مناقشة الاولويات الاستراتيجية الكشفية الاقليمية والعالمية وموائمتها ، كما تناول مناقشة أهداف اللجان الفرعية والإطار العام لأسلوب العمل باللجان خلال الفترة القادمة ، ومن اهمها تحقيق التكامل بين أعمال اللجان المختلفة ودراسة إمكانية العمل على أهداف مشتركة ، وعمل مسح شامل لمجال عمل اللجنة لمعرفة ماتقوم به الجمعيات الوطنية من جهود يجب الاستفادة والتعلم منها عند تنفيذ خطة اللجنة لتحقيق التكامل بين الجمعيات الوطنية وتقدير العائد على الجهد المبذول.

وقد أوصى الاجتماع بالعديد من النقاط التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من جميع اللجان العشر بالوصول الى استراتيجية عربية متطورة وحديثة متوافقة مع الاستراتيجية العالمية ، وتطوير أسلوب تنمية القيادات الكشفية في الاقليم والجمعيات، وتحديث المناهج والبرامج وتوجيهها لخدمة المستفيدين، ومعاونة الجمعيات الوطنية لزيادة النمو العددي فيها، وتعزيز صورة الكشفية في المجتمعات العربية، بالإضافة الى المساهمة في تنمية الموارد المالية للإقليم، ودعم التحول الرقمي، وتطوير لوائح الاقليم والمنظمة والهيئات التابعة لها.

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