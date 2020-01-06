احدث الأخبار

التخصصي يحصد المركز الثاني بمبادرة مراكز التميز على مستوى وزارة الصحة بمكافحة العدوى
منطقة مكة المكرمة
 رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية يختتمون اجتماعهم بالقاهرة
محليات
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
أبرز المواد
 الدفاع المدني يحذر من مخاطر إهمال صيانة السخانات الكهربائية والتدفئه بالحطب والفحم
أبرز المواد
 أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
أبرز المواد
 “يزيد السعود ” عميداً لكلية التقنية بمحافظة وادي الدواسر
منطقة الرياض
 فرسان الصحراء في “سفاري بقيق” يعيدون زمن الفروسية والبارود إلى الحاضر
المنطقة الشرقية
 انطلاق ملتقى الشتاء لعام2020 “بملكية الجبيل” بأكثر من 300طالبًا مشارك
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تدعو ملاك «خزامي القطيف» لإستكمال إجراءات التراخيص
المنطقة الشرقية
 ترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل
منطقة حائل
 سعر الذهب يرتفع 1.5 %
أبرز المواد
 ارتفاع عدد ضحايا قصف قوات النظام السوري إلى 15 قتيلا
أبرز المواد
التخصصي يحصد المركز الثاني بمبادرة مراكز التميز على مستوى وزارة الصحة بمكافحة العدوى

التخصصي يحصد المركز الثاني بمبادرة مراكز التميز على مستوى وزارة الصحة بمكافحة العدوى

منطقة مكة المكرمة
رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية يختتمون اجتماعهم بالقاهرة

رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية يختتمون اجتماعهم بالقاهرة

محليات
خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

أبرز المواد
الدفاع المدني يحذر من مخاطر إهمال صيانة السخانات الكهربائية والتدفئه بالحطب والفحم

الدفاع المدني يحذر من مخاطر إهمال صيانة السخانات الكهربائية والتدفئه بالحطب والفحم

أبرز المواد

التخصصي يحصد المركز الثاني بمبادرة مراكز التميز على مستوى وزارة الصحة بمكافحة العدوى

التخصصي يحصد المركز الثاني بمبادرة مراكز التميز على مستوى وزارة الصحة بمكافحة العدوى
http://almnatiq.net/?p=818117
الطائف - عادل الزهراني

حقق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف على المركز الثاني في مبادرة مراكز التميز في مكافحة العدوى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة إضافة إلى حصوله المركز الثاني في مراكز أفضل ممارسين صحيين بمكافحة العدوى على مستوى المملكة.
ويأتي التميز الذي حصل عليه المستشفى في مكافحة عدوى المنشآت ضمن مبادرة التميز التي أطلقتها وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية والذي يهدف لاختيار مراكز رائدة ومرجعية في مجال مكافحة العدوى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة من خلال وضع معايير لاختيار المستشفيات المتميزة وفقا للمعايير العالمية حيث تمثل برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها إحدى الركائز الأساسية في المؤسسات الصحية التي تقوم الجهات والمنظمات والدول كافة بتطوير قدراتها في هذا المجال من خلال  تطوير التنسيق مع  العاملين في الحقل الطبي كافة .
الجدير بالذكر أن الدكتور سلوى غياتي بإدارة مكافحة العدوى بالمستشفى حصلت على المركز الثاني على مستوى مرافق وزارة الصحة كأفضل الممارسين الصحيين بمكافحة العدوى .

روابط ذات صلة

شرطة منطقة مكة المكرمة تضبط (22) مخالفاً للذوق العام

شرطة منطقة مكة المكرمة تضبط (22) مخالفاً للذوق العام
تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ

تعليم مكة المكرمة يطلق فعاليات مهرجان ألوان مكة لعام 1441هـ
وزارة الداخلية تنظم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء الشهداء

وزارة الداخلية تنظم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء الشهداء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*