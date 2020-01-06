التخصصي يحصد المركز الثاني بمبادرة مراكز التميز على مستوى وزارة الصحة بمكافحة العدوى

الطائف - عادل الزهراني

حقق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف على المركز الثاني في مبادرة مراكز التميز في مكافحة العدوى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة إضافة إلى حصوله المركز الثاني في مراكز أفضل ممارسين صحيين بمكافحة العدوى على مستوى المملكة.

ويأتي التميز الذي حصل عليه المستشفى في مكافحة عدوى المنشآت ضمن مبادرة التميز التي أطلقتها وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية والذي يهدف لاختيار مراكز رائدة ومرجعية في مجال مكافحة العدوى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة من خلال وضع معايير لاختيار المستشفيات المتميزة وفقا للمعايير العالمية حيث تمثل برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها إحدى الركائز الأساسية في المؤسسات الصحية التي تقوم الجهات والمنظمات والدول كافة بتطوير قدراتها في هذا المجال من خلال تطوير التنسيق مع العاملين في الحقل الطبي كافة .

الجدير بالذكر أن الدكتور سلوى غياتي بإدارة مكافحة العدوى بالمستشفى حصلت على المركز الثاني على مستوى مرافق وزارة الصحة كأفضل الممارسين الصحيين بمكافحة العدوى .