احدث الأخبار

الأمير محمد بن ناصر يؤكد على تطوير ومتابعة الخدمات الصحية بالمنطقة
منطقة جازان
 التخصصي يحصد المركز الثاني بمبادرة مراكز التميز على مستوى وزارة الصحة بمكافحة العدوى
منطقة مكة المكرمة
 رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية يختتمون اجتماعهم بالقاهرة
محليات
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
أبرز المواد
 الدفاع المدني يحذر من مخاطر إهمال صيانة السخانات الكهربائية والتدفئه بالحطب والفحم
أبرز المواد
 أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
أبرز المواد
 “يزيد السعود ” عميداً لكلية التقنية بمحافظة وادي الدواسر
منطقة الرياض
 فرسان الصحراء في “سفاري بقيق” يعيدون زمن الفروسية والبارود إلى الحاضر
المنطقة الشرقية
 انطلاق ملتقى الشتاء لعام2020 “بملكية الجبيل” بأكثر من 300طالبًا مشارك
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تدعو ملاك «خزامي القطيف» لإستكمال إجراءات التراخيص
المنطقة الشرقية
 ترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل
منطقة حائل
 سعر الذهب يرتفع 1.5 %
أبرز المواد
الأمير محمد بن ناصر يؤكد على تطوير ومتابعة الخدمات الصحية بالمنطقة

الأمير محمد بن ناصر يؤكد على تطوير ومتابعة الخدمات الصحية بالمنطقة

منطقة جازان
التخصصي يحصد المركز الثاني بمبادرة مراكز التميز على مستوى وزارة الصحة بمكافحة العدوى

التخصصي يحصد المركز الثاني بمبادرة مراكز التميز على مستوى وزارة الصحة بمكافحة العدوى

منطقة مكة المكرمة
رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية يختتمون اجتماعهم بالقاهرة

رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية يختتمون اجتماعهم بالقاهرة

محليات
خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

أبرز المواد

الأمير محمد بن ناصر يؤكد على تطوير ومتابعة الخدمات الصحية بالمنطقة

الأمير محمد بن ناصر يؤكد على تطوير ومتابعة الخدمات الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=818120
جازان - فضة عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان, بمكتبه في الإمارة اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بجازان أ. عبدالرحمن بن دبي الحربي، وذلك بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة ومدير عام الشؤون الصحية السابق الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.

ورحب سموّه في بداية اللقاء بمدير الشؤون الصحية المكلف  , متمنياً له التوفيق في عمله, موجهاً بتطوير وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وجرى خلال اللقاء بحث آلية تنفيذ ومتابعة المشروعات الصحية بالمنطقة
والمشروعات الجاري تنفيذها ومنها المستشفى التخصصي والنساء والولادة وإعادة وتجهيز مستشفى جازان العام ومستشفيات عددًا من المحافظات ومراكز الرعاية الأولية .
كما تم خلال اللقاء تكريم مدير الشؤون الصحية السابق الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي وذلك نظير جهوده التي قدمها خلال فترة تكليفه مدير عام الشؤون الصحية بجازان.
من جانبه عبّر مدير عام الشؤون الصحية المعين بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, مؤكداً حرصه ومنسوبي الشؤون الصحية بجازان على تحقيق كل ما فيه خدمة أهالي منطقة جازان في كافة الجوانب الطبية والصحية.

روابط ذات صلة

أمير جازان يزور مقر فعاليات المهرجان الشتوي بالكورنيش الجنوبي

أمير جازان يزور مقر فعاليات المهرجان الشتوي بالكورنيش الجنوبي
نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة المعيّن

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة المعيّن
جازان: التحقيق في اتهام امرأة بسكب مياه الأسيت الحارق على زوجها النائم

جازان: التحقيق في اتهام امرأة بسكب مياه الأسيت الحارق على زوجها النائم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*