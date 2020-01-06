الأمير محمد بن ناصر يؤكد على تطوير ومتابعة الخدمات الصحية بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان, بمكتبه في الإمارة اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بجازان أ. عبدالرحمن بن دبي الحربي، وذلك بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة ومدير عام الشؤون الصحية السابق الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.

ورحب سموّه في بداية اللقاء بمدير الشؤون الصحية المكلف , متمنياً له التوفيق في عمله, موجهاً بتطوير وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال اللقاء بحث آلية تنفيذ ومتابعة المشروعات الصحية بالمنطقة

والمشروعات الجاري تنفيذها ومنها المستشفى التخصصي والنساء والولادة وإعادة وتجهيز مستشفى جازان العام ومستشفيات عددًا من المحافظات ومراكز الرعاية الأولية .

كما تم خلال اللقاء تكريم مدير الشؤون الصحية السابق الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي وذلك نظير جهوده التي قدمها خلال فترة تكليفه مدير عام الشؤون الصحية بجازان.

من جانبه عبّر مدير عام الشؤون الصحية المعين بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, مؤكداً حرصه ومنسوبي الشؤون الصحية بجازان على تحقيق كل ما فيه خدمة أهالي منطقة جازان في كافة الجوانب الطبية والصحية.