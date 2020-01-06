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شاهد..إمكانية تقسيم المواطنين وملاك العقارات مبانيهم لعدة وحدات وبصكوك مستقلة

شاهد..إمكانية تقسيم المواطنين وملاك العقارات مبانيهم لعدة وحدات وبصكوك مستقلة
http://almnatiq.net/?p=818126
المناطق - الرياض

تداول مؤخراً فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح إمكانية تقسيم العقارات سكنية أو تجارية إلى عدة وحدات بصكوك مستقلة في خطوة يراها الكثير بالمهمة لملاك الوحدات لاستثمار عقاراتهم بالبيع أو التأجير.
الخدمة يقوم بها برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان يتيح وفقاً للفيديو تقسيم العقارات الى وحدات بصكوك مُلكية مستقلة لكل فرد، حيث يحكي قصة مواطِنيّن أحدهما يمتلك فيلا والآخر عمارة وليس لديهم علم بالبرنامج وخدماته المُقدمة، حيث أوضح الفيديو الطريقة المناسبة لتقسيم العقارات الى وحدات وفقاً لحاجة صاحب العقار.
يشار إلى أن تقديم الطلب الفرز للوحدات العقارية وتقسيمها يتم بصورة إلكترونية من خلال منصة فرز الوحدات العقارية مع ضمان المكاتب الهندسية المعتمدة، حيث يهدف برنامج فرز الوحدات العقارية إلى زيادة نسب المستفيدين من البرنامج سواءً كانوا أفراد أو مطورين بطرق سريعة خلاف السابق حفظاً للوقت وتسهيلاً للإجراءات.
الموقع:
https://subdivision.housing.gov.sa/

 

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