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ضبط مقيمٍ تورط بقتل مواطن طعناً إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بـ عنيزة

ضبط مقيمٍ تورط بقتل مواطن طعناً إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بـ عنيزة
http://almnatiq.net/?p=818130
المناطق - عنيزة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت – بفضل الله تعالى – عن ضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية – في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بقتل مواطن طعناً ، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بمحافظة عنيزة ، وقيامه بنقل الجثمان وإخفائه بمنطقةٍ صحراوية ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

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