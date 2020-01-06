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93 ٪ نسبة نجاح طلبة جامعة جازان الذين أدّوا اختبارات الفصل الأول

93 ٪ نسبة نجاح طلبة جامعة جازان الذين أدّوا اختبارات الفصل الأول
http://almnatiq.net/?p=818133
جازان - فضة عطيف

هنأ معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، طلاب وطالبات الجامعة الناجحين في اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1441هـ وجدد معاليه تأكيده أن تميز الجامعة علميا وأكاديميا وإداريا، يعود لتميز طلبتها ومنسوبيها في أداء مهامهم وواجباتهم، وشغفهم بالإبداع والتميز.

وعن نسبة نجاح طلبة الجامعة الذين دخلوا اختبارات الفصل الأول، كشف معالي مدير الجامعة عن أن نسبة النجاح بلغت 93٪ من إجمالي الطلبة الذين أدّوا اختبارات الفصل الأول لهذا العام 1441هـ
وقال معاليه: يطيب لي بهذه المناسبة أن أبارك لطلاب وطالبات الجامعة تميزهم في أداء اختبارات الفصل الأول للعام الجامعي 1441هـ وتحقيقهم لهذه النسبة المشرّفة.

وأكد مدير الجامعة أن نسبة النجاح  المرتفعة لطلبة الجامعة، نتيجة لتميز الطلبة وثمرة للجهود التطويرية التي بذلتها إدارة الجامعة والكليات والعمادات المساندة والأقسام العلمية والإدارات الخدمية ونتيجة للتحديث المستمر للأداء عبر إقرار الخطط التطويرية والالتزام بتفعيلها، إلى جانب اعتماد الجامعة لأفضل معايير وممارسات الجودة في العملية التعليمية.

يذكر أن جامعة جازان تحتضن 23 كلية ومعهد ، توفر أكثر من 80 برنامجا وتخصصا، ويدرس بها قرابة 60 ألف طالب وطالبة.
كما حصلت الجامعة مؤخرا على الاعتماد المؤسسي الأكاديمي الكامل وغير المشروط من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إلى جانب إخضاع برامجها لاجراءات الاعتماد البرامجي الداخلي والدولي .

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