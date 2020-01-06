أمير الشرقية: علاقات المملكة مع مختلف الدول ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، سعادة سفير جمهورية التشيك لدى المملكة السيد يوراي كوديلكا.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- على مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الدول، على أسس قائمة على الاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العمل الثنائي، ضمن إطار منظومة العمل الدولي والمواثيق الدولية، مؤكداً سموه أن المملكة حققت خلال الفترة الماضية قفزات تنموية واقتصادية جعلت منها مقصداً للاستثمار والسياحة، وعززت من التبادل التجاري مع عدد من الدول بما فيه جمهورية التشيك.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته عبر سفير جمهورية التشيك لدى المملكة السيد يوراي كوديلكا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مبنياً أن العلاقة المملكة في تطور مستمر، والتبادل التجاري بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في التشيك متحفز للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.