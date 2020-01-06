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فلكية جدة : خسوف “شبه ظل” بسماء المملكة

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فلكية جدة : خسوف “شبه ظل” بسماء المملكة

فلكية جدة : خسوف “شبه ظل” بسماء المملكة
http://almnatiq.net/?p=818139
المناطق - متابعات

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، أن سماء المملكة ومعظم الوطن العربي، تشهد مساء يوم الجمعة (15 جمادى الأولى 1441هـ) الموافق 10 يناير 2020 بحسب تقويم أم القرى؛ خسوف شبه ظل للقمر هو الأول من أربعة خسوفات هذه السنة، مشيرًا إلى أنه يستمر 4 ساعات و4 دقائق.

وأوضح رئيس «فلكية جدة»، في بيان نشرته الجمعية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ أن خسوف شبه الظل، يحدث عندما يعبر القمر منطقة شبه ظل الأرض الباهتة، مؤكدًا أنه خلال هذا النوع من الخسوف ستقل إضاءة القمر قليلًا لكن قرصه سيبقى مضاءً بالكامل خلال مدة الخسوف. وهذا سينطبق على جميع خسوفات القمر في 2020؛ لكونها من نوع شبه الظل.

وأشار إلى أن مراحل الخسوف ستكون في وقت واحد في كافة مناطق المملكة؛ حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 8:08 بتوقيت السعودية (5:08 مساء بتوقيت جرينتش)، وفي هذه المرحلة لن يشاهد أي تغير في إضاءة قرص القمر؛ حيث سيظهر كالمعتاد.

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