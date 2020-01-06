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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8206.13 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8206.13 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8206.13 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8206.13 نقطة
http://almnatiq.net/?p=818145
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 12.41 نقطة ليقفل عند مستوى 8206.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 185 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأسماك، ومجموعة الحكير، وام آي اس، وتعليم ريت، وسافكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، ومهارة، وأنعام القابضة، ومسك، والكثيري فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و 9.96%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، وانعام القابضة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 257.96 نقطة ليقفل عند مستوى 6552.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 ألف سهم تقاسمتها 767 صفقة.

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