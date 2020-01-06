احدث الأخبار

أمير الرياض يستقبل المدير العام لجمعية “أسرة” ببريدة
منطقة الرياض
 الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية الأردن
أبرز المواد
 وزير الخارجية: مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون
أبرز المواد
 وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يوقعون على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8206.13 نقطة
أبرز المواد
 وزير “البيئة” يدشِّن المتصفح الجغرافي في مشروع “حصر” لتطوير السجل الزراعي
أبرز المواد
 فلكية جدة : خسوف “شبه ظل” بسماء المملكة
أبرز المواد
 أمير الشرقية: علاقات المملكة مع مختلف الدول ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
المنطقة الشرقية
 93 ٪ نسبة نجاح طلبة جامعة جازان الذين أدّوا اختبارات الفصل الأول
أبرز المواد
 ضبط مقيمٍ تورط بقتل مواطن طعناً إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بـ عنيزة
أبرز المواد
أمير الرياض يستقبل المدير العام لجمعية “أسرة” ببريدة

أمير الرياض يستقبل المدير العام لجمعية “أسرة” ببريدة

منطقة الرياض
الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

أبرز المواد
وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري

وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري

أبرز المواد
الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية الأردن

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية الأردن

أبرز المواد

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية الأردن

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية الأردن
http://almnatiq.net/?p=818154
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في الرياض اليوم, معالي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي, وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة والأردن وسبل تعزيزها في المجالات كافة, إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
حضر اللقاء معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

روابط ذات صلة

أمير الرياض يستقبل المدير العام لجمعية “أسرة” ببريدة

أمير الرياض يستقبل المدير العام لجمعية “أسرة” ببريدة
الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري

وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*