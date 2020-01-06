احدث الأخبار

“هيئة الاتصالات” تصدر الإطار التنظيمي لـ “إنترنت الأشياء”
أبرز المواد
 وزير الخارجية يفتتح ورشة العمل “لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين”
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل المدير العام لجمعية “أسرة” ببريدة
منطقة الرياض
 الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية الأردن
أبرز المواد
 وزير الخارجية: مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون
أبرز المواد
 وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يوقعون على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8206.13 نقطة
أبرز المواد
 وزير “البيئة” يدشِّن المتصفح الجغرافي في مشروع “حصر” لتطوير السجل الزراعي
أبرز المواد
 فلكية جدة : خسوف “شبه ظل” بسماء المملكة
أبرز المواد
 أمير الشرقية: علاقات المملكة مع مختلف الدول ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
المنطقة الشرقية
“هيئة الاتصالات” تصدر الإطار التنظيمي لـ “إنترنت الأشياء”

“هيئة الاتصالات” تصدر الإطار التنظيمي لـ “إنترنت الأشياء”

أبرز المواد
وزير الخارجية يفتتح ورشة العمل “لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين”

وزير الخارجية يفتتح ورشة العمل “لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين”

أبرز المواد
أمير الرياض يستقبل المدير العام لجمعية “أسرة” ببريدة

أمير الرياض يستقبل المدير العام لجمعية “أسرة” ببريدة

منطقة الرياض
الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

أبرز المواد

“هيئة الاتصالات” تصدر الإطار التنظيمي لـ “إنترنت الأشياء”

“هيئة الاتصالات” تصدر الإطار التنظيمي لـ “إنترنت الأشياء”
http://almnatiq.net/?p=818172
المناطق - واس

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء؛ الذي يعد وثيقةً تنظيمية تتضمن متطلبات تقديم خدمات إنترنت الأشياء، واستخدام الطيف الترددي، وأجهزة إنترنت الأشياء.
وأوضحت الهيئة, أن هذا التنظيم يهدف إلى توفير خدمات إنترنت الأشياء بشكل واسع، وتحفيز استغلال فرص الأعمال في مجال تقنيات وتطبيقات إنترنت الأشياء، وتوفير حلول وبدائل متعددة
لخدمات إنترنت الأشياء مثل شبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاق (LPWAN)، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جودة العديد من الخدمات من خلال استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء المتعددة.
وأشارت الهيئة إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء جاء بعد إجراء دراسات متأنية، وتقييم عدد من التجارب الدولية في هذا المجال، ورصد تنظيمات مشابهة لدى عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.
ويأتي اعتماد هذا الإطار التنظيمي ضمن جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسعيها إلى تمكين التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن بينها تطبيقات إنترنت الأشياء والتي تقدم مفهومًا متطورًا يمنح جميع الأشياء قابلية الاتصال بالإنترنت أو بين بعضها لإرسال واستقبال البيانات، وأداء وظائف محددة من خلال الشبكة.

 

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يفتتح ورشة العمل “لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين”

وزير الخارجية يفتتح ورشة العمل “لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين”
الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري

وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*