نائب ترامب: قاسم سليماني شارك في استهداف مطارات مدنية في السعودية

المناطق - الرياض

كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، اليوم الاثنين، عن أن »فيلق القدس« بقيادة قاسم سليماني، نفذ عدة هجمات على أهداف مدنية بينها مطارات في السعودية، وقال «بينس» عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «تحت قيادة سليماني، نظّم فيلق القدس في اليمن وأتاح إطلاق صواريخ أدت إلى مقتل العشرات في المنطقة، وشملت تلك الأهداف مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية».

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك غداة إعلان طهران قراراها التخلي عن الالتزام بقيود في تخصيب اليورانيوم، وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، «إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا».

وأعلنت إيران أنها ستنفذ «المرحلة الخامسة والأخيرة» من خفض التزاماتها الدولية في الاتفاق النووي، والتخلي عن أي قيود على عدد أجهزة الطرد المركزي.