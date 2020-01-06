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نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار يزور الجامعة السعودية الإلكترونية ويطلع على أنظمتها وخططها التطويرية

نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار يزور الجامعة السعودية الإلكترونية ويطلع على أنظمتها وخططها التطويرية
http://almnatiq.net/?p=818183
المناطق - واس

قام معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي يرافقه وكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف اليوم, بزيارة للمقر الرئيسي للجامعة السعودية الإلكترونية في مدينة الرياض، وكان في استقبالهم مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.
وفي بداية الزيارة تجوّل معاليه على مرافق مبنى الجامعة، مطلعاً على القاعات الدراسية، والفصول الافتراضية، ومعامل الحاسب الآلي، والاستديو، ومركز تطوير المحتوى الرقمي، ومعمل أبل.
كما أطلع معالي الدكتور المرزوقي على البرامج التعليمية النوعية التي تقدمها الجامعة، إضافة إلى مناقشة خطة الجامعة الاستراتيجية التطويرية في المرحلة القادمة، و برنامج العربية على الانترنت، الذي يعنى بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن بعد، وبرنامج اختبار العربية المعياري، لقياس الكفاية اللغوية للطلبة الدارسين في برنامج العربية على الإنترنت.
ونوه الدكتور المرزوقي بما تحظى به الجامعة السعودية الإلكترونية من دعم وتميز من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, مشيراً إلى أن أبرز ما يميز الجامعة هو محافظتها على جودة التعليم ومخرجاتها ومواءمتها مع سوق العمل، بالإضافة الى تنوع البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة بعدة وسائل.
وأضاف أن الدارس في الجامعة الالكترونية يمكنه أن يدرس أكثر من برنامج عن طريق التعليم المدمج.
وأشاد معاليه في ختام تصريحه بمجمل الشراكات المحلية والدولية التي أبرمتها الجامعة الإلكترونية لدعم عملية التعلم, حيث يمكن للطالب أن يدرس في الجامعة الإلكترونية في المركز الرئيسي للجامعة أو أحد فروعها في مدن المملكة فيما تقدم له المحاضرات عن بعد من إحدى الجامعات العالمية.
من جهته أعرب مدير الجامعة الدكتور إبراهيم المعيقل، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة عن بالغ شكره وامتنانه لمعالي وزير التعليم على دعمه واهتمامه المستمر بالتعليم بشكل عام والتعليم الجامعي على وجه الخصوص وماتلقاه الجامعة الإلكترونية من دعم مباشر من معاليه.
كما ثمن مدير الجامعة حرص معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار والوفد المرافق له على زيارتهم الجامعة الإلكترونية، والالتقاء بمنسوبيها، مبينًا أنها زيارة محفزة للجميع نحو تقديم المزيد من العمل المتميز في سبيل خدمة التعليم في المملكة بما يلبي طموحات القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل بشكل مستمر من أجل تحقيق رؤيتها في توظيف التقنية في العملية التعليمية لتكون أحد أهم الجامعات المميزة والرائدة في هذا المجال والنهوض بمجال التعليم في المملكة، وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا الاتصال والأدوات التقنية الحديثة، وتأهيل طلبتها بالعلوم والمعارف والمهارات اللازمة، بما يسهم في إخراج جيل متميز يواكب تطلعات سوق العمل السعودي وتغذي احتياجاته ويحقق متطلبات التنمية المستدامة ورؤية 2030.
وقدم مدير الجامعة شكره لوكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبد الرحمن الخريفّ على جهوده المبذولة في النهوض بمستوى الجامعات، والخدمات التعليمية المقدمة.

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