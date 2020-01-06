أتلتيكو مدريد يستعد لمشاركته السابعة وتحقيق اللقب للمرة الثالثة

يستعد فريق أتلتيكو مدريد لتسجيل مشاركته السابعة في بطولة كأس السوبر الإسباني، حين يحضر بكامل نجومه على أراضي المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 8 و12 يناير الجاري’ بمشاركة 3 من كبار أندية إسبانيا وهي برشلونة وريال مدريد وفالنسيا، في اللقاءات التي ستحتضنها مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويستهل “الروخيبلانكوس” مشواره في البطولة حين يصطدم بحامل اللقب برشلونة، بينما يلاقي جاره ريال مدريد نظيره فالنسيا، ويلتقي الفائز من المباراتين في الدور النهائي.

ورغم قوة وعراقة ثاني أقوى أندية العاصمة مدريد، إلا أن أتلتيكو اكتفى بالظهور في 6 مناسبات ماضية فقط في بطولة السوبر الإسباني، وحقق خلالها سجلاً باهتًا، من خلال حصده اللقب مرتين فقط فيما خسر في 4 نهائيات.

وجاء الظهور الأول للفريق الملقب بـ”الأحمر والأبيض” في نسخة 1985 وتوج باللقب آنذاك بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب, فيما خسر أتلتيكو في 4 مشاركات متتالية أعوام 1991 و1992 و1996 و2013، وجميعها جاءت على يد برشلونة بنتائج مختلفة.

واستعاد أتلتيكو مدريد توازنه واعتلى منصة التتويج باللقب الغائب منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حين حسم مباراة الديربي أمام الريال في نسخة 2014.

وخاضت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المباراة بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني، أمام حامل لقب كأس الملك ريال مدريد، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 قبل أن يفقد الريال اللقب بالخسارة إيابًا 0-1.

ويضم الفريق في صفوفه العديد من النجوم البارزين يتقدمهم النجم البرتغالي الصاعد جواو فيليكس، الذي قدم إلى القلعة الحمراء الصيف الماضي في صفقة قياسية بتاريخ النادي بلغت نحو 125 مليون يورو قادمًا من بنفيكا، فضلًا عن عدد من نجوم المنتخب الإسباني مثل موراتا وكوكي، والإنجليزي تريبيير.

وكان الفريق قد حسم تأهله إلى دور الـ16 من المسابقة الأكبر في أوروبا “دوري أبطال أوروبا”، ويقع حاليًا في مركز جيد ضمن الأربعة الأوائل في سلم ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.