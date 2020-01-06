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أمانة المنطقة الشرقية : استكمال تنفيذ مشروع الجسور بطريق الأمير نايف

أمانة المنطقة الشرقية : استكمال تنفيذ مشروع الجسور بطريق الأمير نايف

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أمانة المنطقة الشرقية : استكمال تنفيذ مشروع الجسور بطريق الأمير نايف

أمانة المنطقة الشرقية : استكمال تنفيذ مشروع الجسور بطريق الأمير نايف
http://almnatiq.net/?p=818201
المناطق - فتحية عبدالله

ضمن مشاريع مبادرات الطرق التي يجري تنفيذها قامت أمانة المنطقة الشرقية باستكمال تنفيذ مشروع الجسور بطريق الأمير نايف بمبادرة الطرق والذي تشرف على تنفيذه وكالة التعمير والمشاريع ممثلة في الإدارة العامة للإشراف بالأمانة

والمشروع المكون من جسرين على طرق الخدمة لجسر تقاطع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد أحدهما بالاتجاه شرق-غرب والآخر بالاتجاه غرب-شرق ليوفر بذلك حركة دائمة على خط سكة الحديد دون الحاجة لتوقف وانتظار عبور القطارات مما يوفر الوقت لمستخدمي الطريق ويقلل من خطر عبور سكة الحديد وتماشياً مع خطة المؤسسة العامة للسكك الحديدية بعدم وجود بوابات على خطوط سكة الحديد داخل نطاق المدن،

ويبلغ طول كل جسر 650 متر طولي تقريباً ومدة التنفيذ 24 شهر ، وقد تم البدء بالمشروع منذ عشرة أشهر تقريباً.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية لقواعد الجدران الاستنادية بالكامل للجسرين بالاتجاهين وكذلك الجدران الاستنادية بنسبة 75% بالإضافة إلى أنه تم البدء بأعمال الأعمدة والركائز للجسرين ، ومن المقرر أن تنتهي أمانة المنطقة الشرقية من أعمال الجسرين قبل نهاية المشروع حيث تبلغ نسبة الإنجاز الفعلية 34.5% بزيادة 2.5% عن المخطط له ومن المتوقع أن يتسع الفارق في نسب الإنجاز عند الإنتهاء من صبيات الأعمدة والركائز الطرفية وبدء أعمال البلاطات والكمرات الجاهزة مسبقة الصب.

وتشمل الأعمال الحالية تركيب حديد التسليح للأعمدة والركائز الطرفية، والتجهيز لصب الأعمدة والركائز، والعزل المائي لقواعد الجدران الإستنادية وقواعد الأعمدة، والدفان خلف الجدران الإستنادية وحول قواعد الأعمدة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع ببداية العام القادم 2021.

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