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أمير منطقة جازان يرعى فعاليات مهرجان العسل الخامس بمحافظة العيدابي غداً..

أمير منطقة جازان يرعى فعاليات مهرجان العسل الخامس بمحافظة العيدابي غداً..

منطقة جازان

أمير منطقة جازان يرعى فعاليات مهرجان العسل الخامس بمحافظة العيدابي غداً..

أمير منطقة جازان يرعى فعاليات مهرجان العسل الخامس بمحافظة العيدابي غداً..
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=818206
جازان -فضه عطيف :

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء غد الثلاثاء ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، انطلاق فعاليات مهرجان العسل الخامس وخيمة العسل والأسر المنتجة والتسوق ، الذي تستضيفه محافظة العيدابي.
وأوضح محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان عبدالله بن محمد الظافري ، أن رعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان تأتي تأكيدًا على اهتمام سموه المستمر بكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية وتعزيز الحركة الاقتصادية في محافظة العيدابي وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة.
وبين أن مهرجان العسل الخامس ، سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة العيدابي خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها انتاج العسل , وما تشتهر به جبال وأودية المنطقة منتجات زراعية وحرف يدوية متنوعة .
وأكد أهمية المهرجان في دعم النحالين والمناحل وإنتاج العسل بجودة عالية والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما يتميز به من عناصر ومكونات طبيعية يضاهي منتجات العسل الخارجي , وتتميز محافظة ” العيدابي ” في إنتاج العديد من أنواع العسل منها “السدرة والسلم والطلح والضهيان والقتاد والصيفي والربيعي والزهور والحمضيات والبساتين ” وغيرها من الأنواع التي تشتهر بها منطقة جازان .
وبين محافظ العيدابي بأن سمو أمير المنطقة سيدشن خلال الزيارة عدداً من المشروعات التنموية والتطويرية والبلدية والتعليمية والصحية والنقل والمياه بالمحافظة بقيمة اجمالية تزيد عن 700 مليون ريال ، ستسهم في توفير مختلف سبل الراحة للمواطنين انفاذاً لتوجيهات واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- .
وعبر الظافري في ختام تصريحه عن سعادته وأهالي المحافظة بزيارة المحافظة وتدشين مهرجان العسل والمشروعات التنموية بالمحافظة ، وما تحضى به المحافظة من متابعة متواصلة من سمو أمير المنطقة و سمو نائبه حفظهما الله .

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