بلدية الخفجي تستكمل برنامج إزالة التشوه البصري

المناطق - سطام الفروان

بلدية محافظة الخفجي تستكمل برنامج إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من كافة انحاء المحافظة والمراكز التابعة لها بصيانة الشاملة لبعض الشوارع والاسوار والالعاب واستبدال براميل النظافة وزراعة النخيل وبرفع أكثر من 64704 م3 من الأنقاض خلال شهر والتي تأتي ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس/ محمد بن حزام الحميداني أن البلدية قامت مؤخراً باستكمال برنامج حملاتها لمعالجة التشوه البصري وحملة شرقية بلا أنقاض بالمحافظة والمراكز التابعة والتي تتركز في ازالة مظاهر التشوه البصري، و إزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية والواجهة البحرية والطريق الدولي السريع بالإضافة إلى زراعة النخيل وتنظيف المسطحات الخضراء وصيانة ألعاب الأطفال وطلاء الأسوار الحديدية بالجزيرة الوسطية والأرصفة صيانة ومعالجة الحفر بالشوارع .

وأبان بأن كمية الأنقاض والرمال التي تم رفعها من أنحاء متفرقة بالمحافظة والمراكز التابعة لها خلال الشهر الماضي بلغت حوالي 64704 متر مكعب، تمثلت في 38227 متر مكعب من الكنس الآلي واليدوي بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمحافظة والمراكز التابعة لها وعدد 14450 متر مكعب من الأنقاض بالساحات وعدد (12027) متر مكعب من النفايات الصلبة من الأحياء السكنية وعدد 36727 كيس نفايات سعة 50 لإزالة النفايات المبعثرة واستبدال 580 حاوية نفايات قديمة بجديدة ، لافتا الى أنه تم تنظيف المسطحات الخضراء بالواجهة البحرية من الرمال بمساحة 1500 م2 وتنظيف النخيل الواشنطنيا بعدد 70 نخلة وأيضا تنظيف المسطحات الخضراء بمساحة 3500 م3 وصيانة ألعاب الأطفال بعدد 6 مجموعات وتنظيف أحواض الزهور بمساحة 200 م2 , كما أيضاً تم طلاء الأسوار الحديدية بالجزيرة الوسطية وطلاء الأرصفة بشوارع المحافظة وإغلاق الحفر بشوارع المحافظة بالأسفلت ويأتي ذلك جهداً من بلدية محافظة الخفجي في معالجة التشوهات البصرية بالمحافظة .

وحث الحميداني الجميع بالتعاون معه البلدية وذلك بعدم رمى مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها وأن البلدية ستطبق نظام الغرامات والجزاءات بحق كل من يخالف ذلك، داعيا في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية, والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات على مدار اليوم , مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة , وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940.

