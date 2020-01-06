الأخضر الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادًا لليابان، واللجنة المنظمة بالاتحاد الآسيوي تجتمع بالمنتخب

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واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم تدريباته استعدادًا لأولى مبارياته أمام منتخب اليابان ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى “الأخضر” مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب أكاديمية ” ياماوكا هاناساكا”، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّز العمل خلالها على تطبيق مران تكتيكي دفاعي، أعقبه مناورة على كامل مساحة الملعب.

من جهة أخرى عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا ترحيبيًا ببعثة “الأخضر” في مقر إقامتهم بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وخلال الاجتماع شرحت التعليمات المتعلقة بالبطولة، كما تطرقوا للتحديثات في قانون كرة القدم، وموضوعات النزاهة في المباريات، كما تسلّم قائد المنتخب السعودي سامي النجعي خلال الاجتماع درع المشاركة في بطولة كأس آسيا.

عقب ذلك جرى اجتماع مصغّر مع الطاقم الإداري للمنتخب السعودي نوقش خلاله عدد المواضيع اللوجستية والتنظيمية والتسويقية والإعلامية والطبية.