رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في مكتبه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال الشيخ علي الجراح وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ أحمد المنصور الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد والوفد المرافق لسموه.