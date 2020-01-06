وكيل إمارة حائل المساعد يدشن فعاليات مهرجان برتقالة حائل

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دشن وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري في مزرعة عبدالكريم العبيداء بالقاعد مساء اليوم فعاليات مهرجان برتقالة حائل .

وتجول المطيري على أركان ومواقع المزارعين المشاركين في عرض منتجاتهم خلال المهرجان، واطلع على الجهود القائمة للمحافظة على شجرة برتقالة حائل التي تمتاز بوفرة إنتاجها وجودته ومقاومتها لدرجات الحرارة المنخفضه .

ثم بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، بعدها ألقى إبراهيم العبيداء كلمة المهرجان عبر فيها عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه على دعمهما مهرجانات المنطقة ومهرجان برتقالة حائل ، منوهًا بالمزايا النوعية لبرتقالة حائل التي أصبحت بغزارة إنتاجها والأبحاث التي أجريت عليها في مراكز الأبحاث الزراعية المتخصصة من أهم الأشجار الزراعية في المنطقة .

وأشاد العبيداء بدعم إمارة منطقة حائل والجهات الحكومية والمزراعين الذي أسهم في نجاح المهرجان في نسخته الأولى، مؤكداً أن النسخة القادمة ستكون أكبر وأشمل تنظيماً بإذن الله .

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية، بعدها تسلم وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية درعاً تذكارياً قدمه المزارع عبدالكريم العبيداء .

وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المساهمين بنجاح مهرجان برتقالة حائل من الجهات الحكومية والأهلية .

حضر الحفل مدير الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن اليحياء وعدد من المسؤولين والمزارعين .

