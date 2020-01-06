احدث الأخبار

العثمان يدشن مهرجان المشي ( صحتي في … خطوتي ) بتعليم الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 نائب أمير حائل يطلع على استعدادات اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2020
منطقة حائل
 تخفيض الحد العالمي المسموح به لأكسيد “الكبريت في وقود السفن” من أجل صحة البيئة والإنسان
أبرز المواد
 قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران الجيش شمالي محافظة الضالع
أبرز المواد
 خالد بن سلمان يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارةٍ رسمية
أبرز المواد
 وكيل إمارة حائل المساعد يدشن فعاليات مهرجان برتقالة حائل
منطقة حائل
 نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
أبرز المواد
 رئيس النصر: مسلي خدم الرياضة السعودية بكل إنصاف وعدالة.. ورحيله خسارة
أبرز المواد
 ‎المري يحقق بيرق المؤسس لون مجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
أبرز المواد
 الأخضر الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادًا لليابان، واللجنة المنظمة بالاتحاد الآسيوي تجتمع بالمنتخب
أبرز المواد
 الخطوط الأردنية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى بغداد
أبرز المواد
العثمان يدشن مهرجان المشي ( صحتي في … خطوتي ) بتعليم الشمالية

العثمان يدشن مهرجان المشي ( صحتي في … خطوتي ) بتعليم الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
نائب أمير حائل يطلع على استعدادات اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2020

نائب أمير حائل يطلع على استعدادات اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2020

منطقة حائل
تخفيض الحد العالمي المسموح به لأكسيد “الكبريت في وقود السفن” من أجل صحة البيئة والإنسان

تخفيض الحد العالمي المسموح به لأكسيد “الكبريت في وقود السفن” من أجل صحة البيئة والإنسان

أبرز المواد
قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران الجيش شمالي محافظة الضالع

قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران الجيش شمالي محافظة الضالع

أبرز المواد

وكيل إمارة حائل المساعد يدشن فعاليات مهرجان برتقالة حائل

وكيل إمارة حائل المساعد يدشن فعاليات مهرجان برتقالة حائل
http://almnatiq.net/?p=818243
المناطق - واس

دشن وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري في مزرعة عبدالكريم العبيداء بالقاعد مساء اليوم فعاليات مهرجان برتقالة حائل .
وتجول المطيري على أركان ومواقع المزارعين المشاركين في عرض منتجاتهم خلال المهرجان، واطلع على الجهود القائمة للمحافظة على شجرة برتقالة حائل التي تمتاز بوفرة إنتاجها وجودته ومقاومتها لدرجات الحرارة المنخفضه .
ثم بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، بعدها ألقى إبراهيم العبيداء كلمة المهرجان عبر فيها عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه على دعمهما مهرجانات المنطقة ومهرجان برتقالة حائل ، منوهًا بالمزايا النوعية لبرتقالة حائل التي أصبحت بغزارة إنتاجها والأبحاث التي أجريت عليها في مراكز الأبحاث الزراعية المتخصصة من أهم الأشجار الزراعية في المنطقة .
وأشاد العبيداء بدعم إمارة منطقة حائل والجهات الحكومية والمزراعين الذي أسهم في نجاح المهرجان في نسخته الأولى، مؤكداً أن النسخة القادمة ستكون أكبر وأشمل تنظيماً بإذن الله .
عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية، بعدها تسلم وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية درعاً تذكارياً قدمه المزارع عبدالكريم العبيداء .
وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المساهمين بنجاح مهرجان برتقالة حائل من الجهات الحكومية والأهلية .
حضر الحفل مدير الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن اليحياء وعدد من المسؤولين والمزارعين .

روابط ذات صلة

نائب أمير حائل يطلع على استعدادات اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2020

نائب أمير حائل يطلع على استعدادات اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2020
ترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل

ترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل
نائب أمير منطقة حائل يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر )

نائب أمير منطقة حائل يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر )

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*