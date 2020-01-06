خالد بن سلمان يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارةٍ رسمية

المناطق - واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارةٍ رسمية.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم الأمن والاستقرار.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والملحق العسكري السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الركن فواز الفواز وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.