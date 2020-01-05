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العثمان يدشن مهرجان المشي ( صحتي في … خطوتي ) بتعليم الشمالية

العثمان يدشن مهرجان المشي ( صحتي في … خطوتي ) بتعليم الشمالية

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العثمان يدشن مهرجان المشي ( صحتي في … خطوتي ) بتعليم الشمالية

العثمان يدشن مهرجان المشي ( صحتي في … خطوتي ) بتعليم الشمالية
http://almnatiq.net/?p=818261
خالد الضبيبي . عرعر

دشن سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية والرئيس التنفيذي لأندية الحي الاستاذ عثمان بن ابراهيم العثمان عصر هذا اليوم الاثنين الموافق ١١-٥- ١٤٤١هـ
مهرجان المشي ( صحتي في خطوتي ) في ممشى طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بجوار المعسكر الكشفي
بمدينة عرعر بحضور مديرإدارة النشاط الطلابي وممثل أندية الحي بالمنطقة الاستاذ سليمان الحميد والمشرفين المتابعين للأندية وقادة الأندية وعدد من المشاركين من فئات المجتمع المختلفة.
وفور الانتهاء من المشي اطلع سعادته على الأجنة المشاركة في الفعاليات المصاحبة بالمهرجان جناح مكافحة التدخين وجناح مركز السكر واجنحة الأندية بالمنطقة ويأتي المهرجان ضمن مبادرات شركة تطوير في مسار رؤية السعودية 2030 لبرنامج جودة الحياة . وفي نهاية المهرجان قام بتوزيع الهدايا التذكارية على المشاركين وقدم شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة، علما بأن جميع الأندية المشاركة قدمت العديد من الجوائز بالمهرجان للمشاركين .

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