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قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران الجيش شمالي الضالع

قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران الجيش شمالي الضالع
http://almnatiq.net/?p=818278
المناطق - الرياض

قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وأفاد موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني استهدفت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، في جبهة “باب غلق”، وأسفر الاستهداف عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم القائد الميداني لجبهة باب غلق المدعو هزاع العديني، وجرح آخرين.

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