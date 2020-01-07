الجيش الوطني الليبي: عملية تحرير سرت كانت سريعة وخاطفة

المناطق - وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الاثنين، إن مدينة سرت تم تطهيرها من الميليشيات الإرهابية، لافتا إلى أن المعركة “اعتمدت على السرية والمفاجأة”.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي، أن عملية تحرير المدينة “كانت سريعة وخاطفة”، مشيرا إلى أنها لم تستغرق أكثر من 3 ساعات.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق الاثنين، أنه سيطر بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة غربي البلاد، حيث تدعم الجماعات المسلحة الموجودة فيها الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على مدينة طرابلس.

وكانت قوات الجيش سيطرت على قاعدة القرضابية الجوية الواقعة قرب سرت. كما سيطرت القوات الخاصة البحرية التابعة للجيش على ميناء المدينة اللبيية الساحلية، قبل أن تعلن عن السيطرة الكاملة على المدينة.

وتزامن تحرير مدينة سرت، مع إعلان تركيا أنها سترسل “خبراء” عسكريين وفرقا تقنية لدعم حكومة فايز السراج في طرابلس، وذلك بعد يوم من قول أردوغان إن وحدات عسكرية من بلاده تتحرك إلى طرابلس.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، ردا على طلب الكشف عن تفاصيل تصريح أردوغان، إن تركيا سترسل “خبراء ومستشارين” وفرقا تقنية بمقتضى اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي.

وأضاف جاويش أوغلو: “ستقرر الحكومة بقيادة الرئيس كيف ومتى سيحدث ذلك”. وسمح مشروع قانون وافق عليه البرلمان التركي الأسبوع الماضي بنشر قوات التركية في ليبيا.

وكانت مصادر سورية، قد أفادت في وقت سابق الأحد، بوصول قرابة ألف مقاتل إلى ليبيا، في حين يستعد 1700 آخرون للالتحاق بساحات القتال في طرابلس بدعم من أنقرة.