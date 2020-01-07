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أرسنال يقصي ليدز من كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال يقصي ليدز من كأس الاتحاد الإنجليزي

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أرسنال يقصي ليدز من كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال يقصي ليدز من كأس الاتحاد الإنجليزي
http://almnatiq.net/?p=818290
المناطق - الرياض

سجل ريس نيلسون هدفا في الشوط الثاني، ليقود أرسنال للفوز على ضيفه ليدز يونايتد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، الاثنين.

ووضع نيلسون صاحب الضيافة، الذي لعب بتشكيلة شبه أساسية أمام متصدر دوري الدرجة الثانية، في المقدمة في الدقيقة 55، بعد تعثر دفاع ليدز في إبعاد تمريرة ألكسندر لاكازيت العرضية.

وانطلق ليدز بقوة وسدد 11 كرة على المرمى في أول 25 دقيقة، بينما ظهر أرسنال بنسخة مختلفة عن الفريق الذي هزم مانشستر يونايتد 2-صفر في الدوري الممتاز في بداية العام الجديد.

لكن أرسنال، الذي غاب عنه المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ للمرض، تحسن في الشوط الثاني واقترب من التسجيل عبر لاكازيت ودافيد لويز، قبل أن يهز نيلسون الشباك.

وسيحل أرسنال، الفائز بالبطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم 13 مرة، ضيفا على بورنموث في الدور الرابع.

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