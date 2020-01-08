243.7 مليار ريال أصول أجنبية للمصارف السعودية بنهاية نوفمبر .. ارتفعت 2.1 % في شهر

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سجلت الأصول الأجنبية للمصارف السعودية بنهاية شهر نوفمبر 2019 أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2017، بقيمة بلغت نحو 243.71 مليار ريال.

وبحسب “الاقتصادية” ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف السعودية بنسبة 2.09 في المائة بما يعادل نحو 4.98 مليار ريال خلال نوفمبر، مقارنة بنحو 238.73 مليار ريال في أكتوبر 2019، مسجلة بذلك نموا للشهر الثاني على التوالي، إذ ارتفعت في أكتوبر بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل نحو 927 مليون ريال.

وعلى أساس سنوي، سجلت الأصول الأجنبية نموا نسبته 2.12 في المائة بما يعادل 5.06 مليار ريال، مقارنة بنحو 238.65 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018.

ورغم نمو قيمة الأصول الأجنبية للمصارف السعودية بنهاية نوفمبر إلا أن نسبتها من مجموع أصول المصارف تراجعت إلى 9.46 في المائة مقارنة بـ9.49 في المائة بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة بنحو 10.08 في المائة بنهاية نوفمبر 2018.

وتقسم الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية إلى أربعة بنود، هي: مبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج واستثمارات في الخارج وموجودات أو أصول أخرى.