13.1 مليار ريال مبالغ مودعة من «العقاري» لمستفيدي «سكني» بنهاية 2019

المناطق - الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 1692 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر ديسمبر 2019.

وأفاد حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق، أن 306 ملايين ريال خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما قدمت 1149 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و237 مليون ريال دعما لمستفيدي مبادرة المدنيين.

وبين أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى نهاية العام الماضي 2019 بلغت نحو 13151 مليون ريال، واستحوذت مبادرة دعم العسكريين على 9540 مليون ريال، بينما بلغ دعم “التمويل المدعوم” 2405 ملايين ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1206 ملايين ريال.

وأوضح العصيمي أن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري للمستفيدين وحجم المبالغ المودعة شهريا يؤكد حرصه على استمرارية الدعم للمواطنين بما يحقق أهدافه في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، مؤكدا أن تحول الصندوق في عام 2017 من الإقراض المباشر إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.

وأكد العصيمي اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين وسعيه إلى تحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن، مشيرا إلى أن تنوع البرامج والمبادرات والخدمات أسهم في توفير عديد من الخيارات والحلول السكنية أمام المستفيدين للحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية، وأكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة منصة المستشار العقاري ومركز الاتصال وأجهزة الخدمات الذاتية وضعت جميعها في خدمة المواطنين لتسهيل وتيسير الإجراءات لهم للحصول على القرض العقاري المدعوم.