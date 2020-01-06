مسرحية تناقش مواضيع الشباب بالجوف

المناطق - الجوف

أطلقت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف العرض المسرحي الأول لمسرحية شباب في ورطة في مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندل، من تأليف محمد العفر وإخراج عبدالقادر المرعي.

وناقشت المسرحية التي شارك في تمثليها محمد العفر وعبدالقادر المرعي ونضال الدريويش وعبدالعزيز الصخري وسيف السرحاني وحسن المعيرفي، ناقشت في ثلاث فصول مواضيع اجتماعية بقالب كوميدي، حول التعصب الرياضي والصداقة والمسئولية لدى الشباب.

وشهدت المسرحية تفاعل الحضور من الجماهير التي شاركوا في متابعة فصول المسرحية.

وقال مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى أن الجمعية تسعى لعرض المسرحية في مختلف المدن والمحافظات وفي المهرجانات الرسمية، لما لمسته الجمعية من أداء مسرحي عالي من الممثلين، وانجذاب الجماهير للعروض المسرحية.