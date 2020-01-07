من الخزان إلى بئر الأشجار.. الفاتورة المُفترى عليها!

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روى مدير المياه في منطقة الباحة المهندس ماجد عسيري مواقف طريفة عن اعتراض البعض على غلو في الفواتير، مشيراً إلى أن بعضها لا تخلو من مبالغات، وقال لـ «عكاظ»: «إن أحدهم، حضر إلى الإدارة معترضاً على ارتفاع قيمة الفاتورة، وبعد الوقوف الميداني على الخزان اكتشف الفريق أن المواطن المعترض على الفاتورة العالية يسحب من خزان المنزل ويصب في بئر خاصة بري المزروعات والأشجار»

ويرى عسيري الذي يدير ملفات المياه بالمنطقة أن تجاهل بعض المشتركين لدعوات تحديث البيانات أدى إلى حدوث ارتباك وتداخل في الفواتير، متصدياً في الوقت ذاته للاتهامات التي طالت إدارة المياه، وقال إن رضا المستفيدين يمثل الهم الأكبر للإدارة، مرحباً بالنقد البناء

«عكاظ» قضت يوماً كاملاً في إدارة المياه بالباحة، واستعرضت مع عسيري ملفات الشكاوى، إذ يتم التعامل مع كل الاعتراضات التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعميمها على فريق عمل لمناقشة الحالة ووضع الحلول والتواصل مع الشاكي

الأخطاء المتعارف عليها في الفواتير، تراجعت بصورة كبيرة، ويقول مدير المياه إن العدادات الحالية تعمل وفق تقنية عالية وتتضاءل نسبة اللبس والخلط إلى دون 1%، وذلك لتدني تدخل العنصر البشري إلى ما دون 50%، كون التقنية وأبراج الاتصالات تسهم في القراءة التلقائية وتبث للمركز، ومع ذلك يؤكد عسيري وجود بعض الأخطاء البشرية في إدخال البيانات في أعوام خلت

أغرب الشكاوى تمثلت في شكوى مواطنين من تسديدهم لفواتير ليست باسمائهم كون الرسائل تصل على هواتفهم بأرقام عدادات لا تخصهم. غير أن مدير مياه الباحة يبشر المشتركين بأمن مائي مستقر خصوصاً في الصيف عبر تشغيل محطة تنقية سد وادي ثراد، بإجمالي 20 ألف متر مكعب. ومحطة سد وادي الجنابين، بما يصل إلى 15 ألف متر مكعب. فيما تم إنجاز مشروع الخزن الإستراتيجي للمياه في نخال بسعة 150 ألف متر مكعب. ومشروع بلجرشي بما يصل إلى 75 ألف متر مكعب، وقلوة بإجمالي 75 ألف متر مكعب. موضحاً أنه تم تنفيذ ما نحو 6 آلاف توصيلة. فيما يجري العمل على تنفيذ مشاريع بقيمة مليار وأربعمائة ألف ريال