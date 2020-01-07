تعرف على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة

المناطق_الرياض

توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة، في تقريرها عن حالة الطقس الثلاثاء، أن تصل أدنى درجة حرارة في المملكة غداً إلى 3 درجات مئوية في تبوك وحائل وطريف والقريات، بینما تصل أعلى درجة حرارة إلى 30 درجة في جازان

وتضمنت توقعات الأرصاد، نشاط في الرياح الجنوبیة المثیرة للغبار على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالیة والمدينة المنورة، والأجزاء الغربیة من الرياض، والأجزاء الشرقیة من المرتفعات الجنوبیة الغربیة والغربیة

في حین تكون السماء غائمة جزئیاً إلى غائمة، وقد تھطل منھا أمطار متفرقة على المرتفعات الجنوبیة الغربیة وأجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالیة