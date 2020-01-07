هيئة الطيران المدني: 75% من المسافرين راضون عن خدمات المطارات السعودية

المناطق_متابعات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إحصائية شهر ديسمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

وبحسب إحصائية الهيئة التي شارك فيها أكثر من 800 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 75%، وهي ذات النسبة لشهر نوفمبر الماضي

وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بــ 80% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي التي كانت 79%، في حين جاءت نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ذات نسبة الرضا المُسجلة لشهر نوفمبر وهي: 79%، 68%، 76%. يشار إلى أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة، تنظم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة. وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات