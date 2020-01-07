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ما هي فرقة “الشيطان 82” الأميركية التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط بعد مقتل سليماني ؟

ما هي فرقة “الشيطان 82” الأميركية التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط بعد مقتل سليماني ؟
http://almnatiq.net/?p=818340
المناطق_وكالات

أرسل الجيش الأميركي، مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظليين، إلى الشرق الأوسط، وسط توتر بين واشنطن وطهران إثر مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في قصف أمريكي استهدف سيارته بالقرب من مطار بغداد في العراق.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” قد أعلنت عزمها إرسال نحو 3 آلاف جندي إضافي للمنطقة من الفرقة “82”. التي عرفت باسم “الموت من الأعلى” ، كما تسمى أيضا بفرقة “الشيطان 82″، وهي فرقة مشاة أميركية محمولة جوا.

وحسب “سكاي نيوز” تشكلت الفرقة عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، وهي متخصصة بالإنزال الجوي والهجوم بالمظلات، ومهمتها الاستجابة للطوارئ في أي مكان. وشاركت الفرقة العسكرية الأميركية في الحربين العالمية الأولى والثانية، كما خاضت حرب فيتنام وبنما وأفغانستان وعمليات مكافحة الإرهاب.

وتعد هذه الفرقة جزءا من السلاح 18 المحمول جوا، وتتألف من 6 ألوية، هي “لواء الشيطان” و”لواء الصقر” و”لواء النمر” و”لواء مدفعية الميدان” و”لواء الطيران القتالي” و”لواء دعم الفرقة 82″

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