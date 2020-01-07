والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة !

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خرجت والدة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي وقع قتيلًا في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متأثرًا برصاص زوجها فادي الهاشم، عن صمتها في تسجيل صوتي، بحسب شبكة «شام» السورية،

ورددت الأم كلمات موجعة، قائلة: «قتلوا ابني .. حرقوا قلبي عليه»، مشيرة إلى أنه الفيديو المتداول للحادث مفبركًا ولا يظهر الحقيقة كاملة، مطالبة الجميع بالرجوع للفيديو، ومشددة على ضرورة أخذ حق ابنها كاملًا.

وأوضحت أن ابنها كان يشغل يومي الجمعة والسبت في فيلا نانسي عجرم، وأنه لديه مستحقات مالية كان يطالب بها، متسائلة «أين البودي جاردات!؟»، ومشيرة إلى أن أي تحرك غريب في الفيلا ملحوظ لدى الحراس «إذا بدوس على الأرض بتزمر».

وتساءلت أم الشاب السوري عن باقي الكاميرات في فيلا نانسي عجرم، ولماذا تعطلت في هذه الليلة، مستنكرة ما يقال حول تواجد ابنها في غرفة بنات الفنانة اللبنانية.