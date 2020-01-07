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طقس اليوم: الغبار يضرب 6 مناطق بالمملكة

طقس اليوم: الغبار يضرب 6 مناطق بالمملكة
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية قد تهطل منها أمطار متفرقة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج

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