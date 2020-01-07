تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة الجوف

المناطق_الرياض

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف عن توافر عدد من وظائف الخدمات ( سائق حارس مراسل خادم صحي معقب) (للرجال والنساء)

وقالت أن الشروط الواجب توافرها في طالبي الوظائف: أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يقل عمر المتقدم عن (18) عام ولا يزيد عن (40) عام

أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق (في حالة الترشيح المبدئي يجب إحضار مشهد من الأدلة الجنائية)

أن يكون لائق طبيا سليم الحواس ولا يوجد لديه ما يعيق عن أداء العمل وحضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد

أن لا يكون متقاعد من القطاع الحكومي وأن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول (للوظائف سائق ، معقب) وأن القبول المبدئي لا يعتبر ترشيح نهائي

و من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

http://jobs joufhealth gov sa

وذلك في موعد أقصاه 15 /05 /1441 ھـ