خالد بن سلمان يبحث مع إسبر التحديات المشتركة

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التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، بوزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في واشنطن

وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والإشادة بالتعاون العسكري القائم بين البلدين بما يخدم السلم والأمن الدوليين

وقبلها، التقى نائب وزير الدفاع السعودي بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي

ويقوم الأمير خالد بن سلمان حالياً بزيارة إلى واشنطن، ثم لندن، بناءً على توجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك «في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة، وضبط النفس، ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها»، حسبما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة