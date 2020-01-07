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تطورات جديدة في قضية السياسي الكويتي عبدالله النفيسي..في قضية إساءته للإمارات

تطورات جديدة في قضية السياسي الكويتي عبدالله النفيسي..في قضية إساءته للإمارات

أبرز المواد

تطورات جديدة في قضية السياسي الكويتي عبدالله النفيسي..في قضية إساءته للإمارات

تطورات جديدة في قضية السياسي الكويتي عبدالله النفيسي..في قضية إساءته للإمارات
http://almnatiq.net/?p=818363
المناطق_الرياض

طالبت النيابة العامة في الكويت،  وزارة الداخلية بضبط النائب السابق عبد الله النفيسي، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الصادر أول أمس الأحد، القاضي بإحضار النفيسي، لتخلفه عن حضور جلسة محاكمة .

وحسب صحيفة ”الجريدة“ المحلية، فقد ”عممت النيابة العامة قرار ضبط النفيسي للقبض عليه وعرضه أمام محكمة الجنايات في الثاني من شهر فبراير المقبل للنظر في قضية إساءته للإمارات“.

وأشار مغردون إلى أن ”القضية تعود لدعوى رفعها المحامي عبدالمحسن الموسى في 2017، ضد النفيسي بتهمة إساءته المتعمدة لدولة الإمارات وحكامها من خلال تغريدات مثيرة أدلى بها النفيسي آنذاك“. وفي المقابل قالت صحيفة ”السياسة“ الكويتية، أن قضية مرفوعة ضد النفيسي، من قبل وزارة الخارجية في شهر أغسطس 2019، بتهمة تهديده العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والإمارات على خلفية تغريدات له.

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