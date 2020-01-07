احدث الأخبار

الدوري السعودي: التاريخ يرجح كفة الهلال أمام الأهلي
أبرز المواد
 57 عاماً سجناً.. و25 مليوناً غرامة ل 16 متورطاً بغسل الأموال
أبرز المواد
 ‏شاهد: خنزير بري مسعور يهاجم عمال محطة وقود بشكل مرعب !
أبرز المواد
 تطورات جديدة في قضية السياسي الكويتي عبدالله النفيسي..في قضية إساءته للإمارات
أبرز المواد
 والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة !
أبرز المواد
 ما هي فرقة “الشيطان 82” الأميركية التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط بعد مقتل سليماني ؟
أبرز المواد
 خالد بن سلمان يبحث مع إسبر التحديات المشتركة
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة الجوف
أبرز المواد
 غصن: بالوثائق سأكشف عن مؤامرة مسؤولي الحكومة اليابانية
أبرز المواد
 لم يسبقه سوى لاعب واحد.. رونالدو “الثاني في التاريخ”
أبرز المواد
 إيرانيون يؤكّدون أنّهم أوقفوا واستجوبوا مطولاً على الحدود الأميركية
أبرز المواد
 طقس اليوم: الغبار يضرب 6 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
الدوري السعودي: التاريخ يرجح كفة الهلال أمام الأهلي

الدوري السعودي: التاريخ يرجح كفة الهلال أمام الأهلي

أبرز المواد
57 عاماً سجناً.. و25 مليوناً غرامة ل 16 متورطاً بغسل الأموال

57 عاماً سجناً.. و25 مليوناً غرامة ل 16 متورطاً بغسل الأموال

أبرز المواد
‏شاهد: خنزير بري مسعور يهاجم عمال محطة وقود بشكل مرعب !

‏شاهد: خنزير بري مسعور يهاجم عمال محطة وقود بشكل مرعب !

أبرز المواد
تطورات جديدة في قضية السياسي الكويتي عبدالله النفيسي..في قضية إساءته للإمارات

تطورات جديدة في قضية السياسي الكويتي عبدالله النفيسي..في قضية إساءته للإمارات

أبرز المواد

الدوري السعودي: التاريخ يرجح كفة الهلال أمام الأهلي

الدوري السعودي: التاريخ يرجح كفة الهلال أمام الأهلي
http://almnatiq.net/?p=818366
المناطق_الرياض

يلتقي فريق الهلال اليوم الثلاثاء، مع ضيفه الأهلي في لقائهما المؤجل من الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ويدخل الهلال اللقاء في المركز الثاني برصيد 24 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الفيصلي، فيما يحل الأهلي رابعاً برصيد 23 نقطة

وتأجل اللقاء بسبب مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الشهر الماضي، والذي تأهل إليه بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا

والتقى فريقا الهلال والأهلي 22 مرة في دوري المحترفين السعودي، فاز الهلال 10 مرات مقابل 3 انتصارات فقط للأهلي مقابل 9 تعادلات بينهما ولم يفز الأهلي في آخر 6 مباريات لعبها أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي وفشل في التسجيل في أربع منها

وخسر الأهلي في 10 مباريات وتلقى 33 هدفاً أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي

وسجل الهلال 34 هدفاً في أول 11 جولة لأول مرة له في دوري المحترفين السعودي، إذ يبلغ رقمه القياسي السابق في هذه المرحلة من الموسم 33 هدفاً في موسم 2010/2009 حين حصد اللقب في ذلك الموسم

ولم يخسر الهلال في آخر 14 مباراة لعبها خلال شهر يناير (كانون الثاني) في دوري المحترفين السعودي، إذ فاز في 8 مباريات وتعادل في 6، وترجع آخر خسارة له في هذا الشهر إلى 30 يناير (كانون الثاني) 2013 أمام النصر بهدف دون رد

وفاز الأهلي في آخر 5 مباريات لعبها خلال شهر يناير (كانون الثاني) في دوري المحترفين السعودي، مسجلاً متوسط 4 أهداف في المباراة مسجلاً إجمالي 20 هدفاً

وساهم لاعب الهلال سباستيان جيوفينكو في إحراز مجموع 7 أهداف في آخر 6 مباريات لعبها كأساسي في دوري المحترفين السعودي حيث سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة

وبات لاعب الهلال بافاتيمبي غوميز في المباراة الماضية أمام العدالة سادس لاعب يساهم في إحراز 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في دوري المحترفين السعودي خلال عام 2019 حين سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً

وسجل نجم الأهلي عمر السومة 6 من أهداف الأهلي السبعة الماضية أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي، لكن الأهلي فشل في التسجيل في أربعة من آخر خمسة لقاءات

روابط ذات صلة

57 عاماً سجناً.. و25 مليوناً غرامة ل 16 متورطاً بغسل الأموال

57 عاماً سجناً.. و25 مليوناً غرامة ل 16 متورطاً بغسل الأموال
‏شاهد: خنزير بري مسعور يهاجم عمال محطة وقود بشكل مرعب !

‏شاهد: خنزير بري مسعور يهاجم عمال محطة وقود بشكل مرعب !
تطورات جديدة في قضية السياسي الكويتي عبدالله النفيسي..في قضية إساءته للإمارات

تطورات جديدة في قضية السياسي الكويتي عبدالله النفيسي..في قضية إساءته للإمارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*