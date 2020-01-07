الدوري السعودي: التاريخ يرجح كفة الهلال أمام الأهلي

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يلتقي فريق الهلال اليوم الثلاثاء، مع ضيفه الأهلي في لقائهما المؤجل من الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ويدخل الهلال اللقاء في المركز الثاني برصيد 24 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الفيصلي، فيما يحل الأهلي رابعاً برصيد 23 نقطة

وتأجل اللقاء بسبب مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الشهر الماضي، والذي تأهل إليه بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا

والتقى فريقا الهلال والأهلي 22 مرة في دوري المحترفين السعودي، فاز الهلال 10 مرات مقابل 3 انتصارات فقط للأهلي مقابل 9 تعادلات بينهما ولم يفز الأهلي في آخر 6 مباريات لعبها أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي وفشل في التسجيل في أربع منها

وخسر الأهلي في 10 مباريات وتلقى 33 هدفاً أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي

وسجل الهلال 34 هدفاً في أول 11 جولة لأول مرة له في دوري المحترفين السعودي، إذ يبلغ رقمه القياسي السابق في هذه المرحلة من الموسم 33 هدفاً في موسم 2010/2009 حين حصد اللقب في ذلك الموسم

ولم يخسر الهلال في آخر 14 مباراة لعبها خلال شهر يناير (كانون الثاني) في دوري المحترفين السعودي، إذ فاز في 8 مباريات وتعادل في 6، وترجع آخر خسارة له في هذا الشهر إلى 30 يناير (كانون الثاني) 2013 أمام النصر بهدف دون رد

وفاز الأهلي في آخر 5 مباريات لعبها خلال شهر يناير (كانون الثاني) في دوري المحترفين السعودي، مسجلاً متوسط 4 أهداف في المباراة مسجلاً إجمالي 20 هدفاً

وساهم لاعب الهلال سباستيان جيوفينكو في إحراز مجموع 7 أهداف في آخر 6 مباريات لعبها كأساسي في دوري المحترفين السعودي حيث سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة

وبات لاعب الهلال بافاتيمبي غوميز في المباراة الماضية أمام العدالة سادس لاعب يساهم في إحراز 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في دوري المحترفين السعودي خلال عام 2019 حين سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً

وسجل نجم الأهلي عمر السومة 6 من أهداف الأهلي السبعة الماضية أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي، لكن الأهلي فشل في التسجيل في أربعة من آخر خمسة لقاءات