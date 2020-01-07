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رابط الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين عبر نظام فارس

رابط الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين عبر نظام فارس
http://almnatiq.net/?p=818377
المناطق_الرياض

أصبح بإمكان المعلمين والمعلمات على مستوى المملكة الاستعلام عن العلاوة السنوية لعام 1441 عبر نظام فارس

ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة السنوية خلال الأيام المقبلة مع صرف مرتب شهر يناير الجاري لعام 2020

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت عن صرفها للعلاوة السنوية للعام الحالي على أن يتم إضافتها مع راتب شهر يناير بالنسبة للمعلمين والمعلمات كلّ حسب السلم الوظيفي

ويترقب المعلمون والمعلمات صرف العلاوة السنوية مع الراتب القادم في ٢٧/ ١ / ٢٠٢٠م الموافق ٢ / ٦ /١٤٤١هـ، ويمكن الآن الاستعلام وبشكل مباشر عن العلاوة السنوية وقيمتها عبر نظام فارس الخدمة الذاتية بالخطوات التالية:

  • الدخول إلى نظام فارس من خلال الموقع الرسمي (هنا الرابط).

الدخول إلى الخدمة الذاتية ثم إدخال رقم الهوية والرقم السري

ثم اختيار الرواتب والبدلات

ثم  الدخول على التعريف بالراتب كشف العلاوة السنوية للعام الحالي

يذكر أن وزارة التعليم ممثلة في نظام فارس أتاحت في وقت سابق إضافة رابط جديد باسم الملف الشخصي تحت صلاحية بياناتي

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