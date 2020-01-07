المرصد الوطني للعمل يدشن مركز دعم صنع القرار لسوق العمل

المناطق_الرياض

دشن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مركز دعم صنع القرار لسوق العمل، بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني .

وأكد نائب المدير العام لقطاع المرصد الوطني للعمل الأستاذ سامر الريان أن تدشين المركز يأتي في إطار حرص الصندوق على تطوير منتجاته وخدماته التي يقدمها لعملاء المرصد.

واستكمل المرصد الوطني للعمل الربط الآلي مع 13 جهة في القطاعات الحكومية وغير الربحية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك من أجل توفير بيانات تتميز بسهولة الوصول واستخراج الاحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت، ويتم تحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات بشكل مستمر لتعكس واقع سوق العمل السعودي عبر بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.SA.

وكان المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق أضاف في يونيو الماضي 3 مؤشرات في سوق العمل السعودي، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، مؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، مؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.