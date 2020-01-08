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فريق طير عالياً التطوّعي التطوعي ينظم ورشة عمل بعنوان “الأمن السيبراني”

فريق طير عالياً التطوّعي التطوعي ينظم ورشة عمل بعنوان “الأمن السيبراني”
http://almnatiq.net/?p=818385

نظم فريق طير عالياً التطوّعي ورشة عمل “الأمن السيبراني”، والتي أقيمت في قاعة المحاضرات بمقر مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بحضور عدد من مسؤولي المستشفى ، ومشرف المبادرة الأستاذ أسامة فواز الشمري عضو إدارة بالفريق .
حيث تناولت الورشة التي أبدع في تقديمها المهندس عبدالإله بن عواض العضياني باحث دكتوراة في الأمن السيبراني في الحديث حول مفهوم الأمن السيبراني ، إضافةً إلى أهمية الأمن السيبراني ، كما تحدث “العضياني” على الهجمات السيبرانية واثرها.
حيث تعد هذه مبادرة ختام اعمال الفريق لعامي 2019 .
من جهته أشار “الشمري” إلى اهتمام الفريق بإقامة مثل هذه البرامج التي تسهم في إكساب افراد المجتمع  العديد من المعرفة والتوعية، وتعزز لديهم الافكار حول الأمن السيبراني؛ الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الحماية .
واخيراً قدم عضو إدارة الفريق ومشرف المبادرة شكره وتقديره بالنيابة عن قائدة الفريق لمن أعطى وبذل من وقته في إنجاح هذه الورشة .
لإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي ومقدم الورشة المهندس عبدالإله بن عواض العضياني .

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